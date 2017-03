Londra, le immagini aeree del percorso di morte sul Westminster Bridge

LONDRA - Queste drammatiche immagini aeree, con il loro tragico tracciato di morte e distruzione, rendono più di ogni parola il senso dell'orrore vissuto dalla capitale britannica nelle scorse ore quando un terrorista ha scagliato la sua auto sul marciapiede investendo i passanti che stavano transitando sul Westminster Bridge. Il bilancio dell'attacco è al momento di tre morti. Una trentina di persone sono state ricoverate in ospedale, sette delle quali versano in gravi condizioni, alcune con ferite definite catastrofiche, dopo che l'attentatore, di cui ancora non sono state riferite le generalità, una volta falciati i suoi bersagli improvvisati ha accoltellato mortalmente un agente di polizia davanti al Parlamento.