Attentato a Londra, perquisizioni a Birmingham e in altre città: 7 arresti

LONDRA - La polizia britannica ha arrestato sette persone tra Londra, Birmingham e altre località" nell'ambito dell'indagine sull'attentato che il 22 marzo a Londra ha fatto almeno 4 morti e una quarantina di feriti, tra cui un'italiana. Il vicecommissario della polizia Mark Rowley: "Centinaia di detective hanno lavorato tutta la notte e in questo lasso di tempo posso confermarvi che abbiamo perquisito 6 abitazioni e compiuto 7 arresti. Le indagini proseguono a Birmingham, Londra e in altre aree nel paese». "Il bilancio è attualmente di 4 morti e 29 persone ricoverate. Stiamo cercando di raccogliere il numero preciso dei passanti feriti, purtroppo 7 persone ricoverate si trovano ancora in condizioni critiche".