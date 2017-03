Sulla stampa turca Angela Merkel diventa #FrauHitler (con i baffetti)

ANKARA - Angela Merkel con i baffetti e in uniforme nazista. Il giornale filogovernativo turco Gunes ha pubblicato in prima pagina un fotomontaggio della cancelliera tedesca con le sembianze di Adolf Hitler, aggiungendo un ulteriore tassello alla crisi diplomatica tra Turchia e Germania.

Hitler al femminile

«Una Hitler al femminile», titola il quotidiano turco, riecheggiando le parole del presidente Recep Tayipp Erdogan e assortendo la pagina con una svastica, l'hashtag #FrauHitler, ma anche l'appellativo di «zia cattiva» sul fotomontaggio di Merkel che occupa tre quarti del giornale.

Accuse di pratiche naziste

Nei giorni scorsi il presidente turco ha accusato la Germania e i Paesi Bassi di «pratiche naziste» dopo che i due paesi avevano vietato ad alcuni ministri turchi di tenere dei comizi filo-Erdogan nel loro territorio. Il giornale prosegue nel sottotitolo sostenendo che «accogliendo le organizzazioni terroristiche, la Germania aizza tutta l'Europa contro la Turchia», con riferimento ai separatisti curdi e ai presunti golpisti implicati nel fallito colpo di Stato dello scorso luglio. E nei giorni scorsi il tabloid tedesco Bild rivendicava il diritto di «dire in faccia la verità» al presidente Erdogan, indicandolo come persona non grata in Germania e denunciando la «follia del potere».