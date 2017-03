Trump-Merkel: l'incontro teso alla Casa Bianca e quella mancata stretta di mano

WASHINGTON - Il vertice bilaterale di Washington tra Donald Trump e Angela Merkel è stato messo a rumore dalle polemiche nate sul web per una mancata stretta di mano tra i due durante le rituali foto prima del colloquio. Trump sembra evitare la Merkel che tenta di stringergli la mano, come di prammatica in questi casi. La tanto attesa stretta di mano poi è arrivata, ma solo alla fine della conferenza stampa congiunta.