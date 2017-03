Lettera bomba a sede Fmi di Parigi, Lagarde: «Violenza codarda»

PARIGI - Tensione a Parigi per l'esplosione di una busta presso la sede del Fondo monetario internazionale: una persona è rimasta leggermente ferita aprendo il plico. Numerose persone, circa 150, sono state evacuate per precauzione, ma l'edificio non ha riportato danni. «E' un attentato, non ci sono altre parole», ha commentato il presidente François Hollande, mentre la direttrice generale del Fmi Christine Lagarde ha parlato di «atto codardo di violenza».

Un fatto analogo a Berlino

Secondo i primi elementi dell'inchiesta, la persona ferita sarebbe un'assistente della direzione, raggiunta alle mani e al viso. Intorno alle 11:30 la donna ha aperto la busta che conteneva un grosso petardo, ed era indirizzata al capo dell'Ufficio europeo del Fondo monetario. L'incidente arriva all'indomani di un fatto analogo avvenuto a Berlino, dove il ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble era l'apparente destinatario di una busta piena di esplosivo trovata al ministero.

(immagini Afp)