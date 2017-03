Elezioni Olanda, occhi puntati sul volto della destra Geert Wilders

L'AIA - Tutti gli occhi sono puntati su di lui e Geert Wilders, leader dell'estrema destra anti-islam, si è recato al seggio in una scuola alla periferia de L'Aia di buon mattino per votare. Dato in calo negli ultimi sondaggi, Geert Wilders si è presentato sorridente davanti ai numerosi giornalisti. La forte percentuale di indecisi tra i 12,9 milioni di elettori chiamati a rinnovare il parlamento lascia ampia incertezza sull'esito del voto. I seggi, aperti dalle ore 7.30, chiuderanno alle ore 21, e i primi exit poll sono attesi subito dopo.