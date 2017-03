Germania: Schulz bomba sexy sui social, e lui ringrazia

BERLINO - Martin Schulz la bomba sexy, il Tgv o il Dio Cancelliere: il candidato socialdemocratico alla cancelleria diventa una star dei social network e colleziona una serie di caricature e parodie in vista delle elezioni tedesche a settembre. Immagini che rendono la figura dell'ex presidente del Parlamento europeo più popolare e più vicina alla gente.

"Avete sganciato una vera bomba e questo per me è un grande aiuto"

Consapevole di questo aiuto virtuale, lo sfidante di Angela Merkel ha postato un video sulla piattaforma di condivisione Reddit per ringraziare i suoi sostenitori: "Avete sganciato una vera bomba e questo per me è un grande aiuto. Vi ringrazio per il vostro entusiasmo, ne abbiamo bisogno".

In vantaggio sulla Merkel?

L'annuncio della sua candidatura a fine gennaio ha fatto aumentare i consensi per il suo partito: la Spd ha infatti registrato un più 2%. Alcuni sondaggi lo vedono in vantaggio sulla cancelliera: con Schulz, alcolista pentito, ex libraio senza la maturità, sembra soffiare sugli elettori un vento nuovo. "Per prima cosa mi è simpatico, lo conosco dall'Europarlamento e qualcosa ha smosso. Spero che possa fare lo stesso in Germania, possa smuovere qualcosa", dice questa donna. "Porta un po' di energia nella politica tedesca. Porta freschezza e dato che non fa parte del governo, si sente libero di attaccare gli altri. Stiamo a vedere se continua così...".

Ma manca ancora il programma completo

La strada fino alla cancelleria è ancora lunga e il candidato Spd non ha ancora presentato per intero il suo programma. Il politologo alla Libera università di Berlino, Oskar Niedermayer, spiega: "Restano delle incertezze, non è facile per la gente fare delle proiezioni sul suo programma. Il giorno in cui si rivelerà, in particolare sulle questioni legate agli immigrati o alla sicurezza interna, non avrà più solo amici, ma anche avversari, ciò potrebbe far abbassare i suoi consensi".