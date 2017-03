Merkel avverte: Non lasciamo allontanare la Turchia ancora di più

ROMA - La Germania non deve lasciare che la Turchia "si allontani ancora di più": è l'avvertimento lanciato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha ricordato le tensioni in corso tra Berlino e Ankara, dopo il paragone con il nazismo fatto dal presidente Recep Tayyp Erdogan a seguito dello stop ai comizi turchi in Germania. "Per quanto sia difficile in questo momento, e alcune cose siano inaccettabili, non è nel nostro interesse geopolitico, in materia di politica estera e di sicurezza, lasciare che la Turchia, un partner della Nato, si allontani ancora di più", ha dichiarato la cancelliera intervenendo al Bundestag. "Vale la pena lavorare sodo per le relazioni turco-tedesche, sulla base dei nostri valori, delle nostre idee e in totale chiarezza", ha aggiunto.