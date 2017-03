L'Ue compie il primo passo verso la difesa comune

ROMA - I ministri degli Esteri e della Difesa dell'Unione europea hanno varato il primo comando militare unificato dell'Ue. Non un esercito europeo, ma un modo più efficace di svolgere il lavoro militare tra i 28, ha precisato Federica Mogherini, Alta rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza: «Oggi abbiamo deciso di mettere in piedi una capacità militare di pianificazione e di guida che sarà incaricata di missioni militari a mandato non esecutivo», ha spiegato.

Tre missioni

Attualmente ci sono tre missioni del genere dispiegate in Paesi africani (Mali, Repubblica centrafricana e Somalia), che beneficiano del know-how dei militari europei per una migliore formazione e addestramento delle forze locali. «Abbiamo preso oggi le prime decisioni operative e ciò è stato fatto in modo unanime con il consenso dei 28», ha aggiunto Mogherini.

Intesa

«Questo è uno dei campi nei quali tradizionalmente siamo stati maggiormente divisi nella storia dell'Unione europea, è dagli anni Cinquanta che combattiamo nel settore della difesa - ha concluso - abbiamo raggiunto un'intesa sul fatto che il comando sarà operativo nelle prossime settimane e vedrà impiegate circa 30 persone».