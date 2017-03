Trump rende omaggio a Carryn Owens, vedova di un militare ucciso in Yemen

WASHINGTON - Donald Trump è riuscito a ottenere un applauso bipartisan al Congresso quando ha reso omaggio Carryn Owens, la vedova del militare dei corpi speciali della Marina Usa ucciso in un raid in Yemen a fine gennaio. La giovane donna bionda, seduta accanto alla figlia di Trump Ivanka nella galleria dei visitatori della Camera, è la vedova di Ryan Owens, ucciso durante un'operazione dei SEAL della Marina in Yemen contro Al-Qaida nella Penisola Araba, la prima del governo Trump, che si è conclusa con la sua morte e una carneficina di civili.

"Un guerriero e un eroe"

"Ryan è morto come ha vissuto: un guerriero e un eroe, combattendo contro il terrorismo e proteggendo la nazione" ha detto Trump ai parlamentari e a milioni di americani davanti alla tv, facendo alzare in piedi tutto il Congresso che ha tributato un applauso alla donna in lacrime. Ma c'è stato spazio anche per una manifestazione simbolica per i diritti civili. Le donne dem del Congresso degli Stati Uniti hanno voluto presenziare al primo intervento di Donald Trump a Capitol Hill vestite di bianco. Le deputate dem hanno "rispolverato" il vestito bianco il colore ufficiale del movimento per il suffragio femminile per ricordare i progressi messi a segno dalle donne nella società e per dire no a qualsiasi tentativo dell'amministrazione Trump di cancellarli.