Il patron della Diesel si traveste da Trump: un milione di «mi piace» per il video

ROMA – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, amato o odiato per la sua forte personalità ha un nuovo estimatore in Italia: il patron della Diesel Renzo Rosso. L'imprenditore nei giorni scorsi ha postato un video «carnevalesco» sul proprio profilo Facebook, dove travestito nei panni del tycoon americano e affiancato dalla moglie, anche lei travestita da first lady, Melania Trump, ha fatto gli auguri a modo suo.

L'imitazione di Rosso

Non solo Rosso ha scherzato anche sul progetto di Trump di realizzare un muro lungo tutto il confine che separa Stati Uniti dal Messico: «Popolo americano, è il vostro presidente che vi parla: faccio muri ovunque, ne costruisco uno dopo l’altro: in Messico, in Svizzera, in Austria, in Canada, perché i muri portano lavoro e nuova occupazione. La gente lavora, dopo li tiriamo giù tutti, e facciamo l’amore…. State sereni, fate felice il vostro presidente».

Un milione di like

L'imitazione è presto diventata virale sui social network, raccogliendo decine di migliaia di visualizzazioni, commenti a più non posso e oltre un milione di «mi piace», certamente una buona pubblicità per la multinazionale della moda italiana, con sede a Breganze.