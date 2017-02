Usa, Trump promette un aumento storico per le spese militari

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso «un aumento storico» delle spese per la Difesa, nel prossimo budget federale, le cui priorità dovrebbero essere annunciate in giornata.

L'annuncio

«Il mio primo bilancio sarà presentato il prossimo mese al Congresso. Questo budget rispetta la mia promessa di proteggere gli americani» ha dichiarato Trump alla Casa Bianca.

L'aumento del budget

Il presidente degli Stati Uniti, proporrà un aumento di 54 miliardi di dollari per le spese militari nella sua prima proposta di budget, tagliando la stessa cifra da settori che non riguardano la difesa, compresa un'ampia riduzione degli aiuti allo sviluppo. Trump lascerà che il dipartimento della Difesa decida come spendere il denaro extra.