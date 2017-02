Mogadiscio, in fiamme il più grande mercato all'aperto della Somalia

MOGADISCIO - Un vasto incendio è divampato a Mogadiscio nel più grande mercato all'aperto di tutta la Somalia. Almeno tre persone sono morte e sono quantificabili in milioni di dollari i danni. L'incendio è scoppiato nelle prime ore della mattina e al momento non si conoscono ancora con certezza le cause. Secondo la radio somala si tratta del secondo incendio scoppiato nel mercato nell'arco di meno di un mese.