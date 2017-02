Australia, aereo si schianta contro un centro commerciale e si sprigiona un'enorme palla di fuoco

MELBOURNE - Un aereo privato con cinque persone a bordo: il pilota e 4 giocatori di golf americani, si è schiantato contro un centro commerciale nei pressi di Melbourne, in Australia; non ci sono sopravvissuti. Le autorità australiane hanno precisato che l'incidente è avvenuto quando il centro commerciale era ancora chiuso. Stando al racconto di un testimone, il piccolo aereo, un bimotore Beechcraft Super King Air, diretto a King Island che si era appena levato in volo dal vicino aeroporto di Essendon, "si è schiantato contro l'edificio in un'enorme palla di fuoco». Le forze di polizia hanno immediatamente messo in sicurezza l'area dello schianto. Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria di cui Malbourne è la capitale, ha definito l'incidente il peggiore avvenuto nello Stato negli ultimi 30 anni.