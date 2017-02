Trump «inventa» un attacco in Svezia, l'ironia su Twitter

MELBOURNE - «Voglio parlare senza filtri delle fake news, le notizie false. I media disonesti hanno pubblicato una notizia falsa dietro l'altro senza fonti». Dalla Florida Donald Trump ha attaccato la stampa americana accusandola di diffondere notizie false, ma la polemica questa volta è stata presto surclassata dalle dichiarazioni sulla Svezia, che hanno scatenato un caso sul Web e non solo.

Ma cosa è successo in Svezia?

«Dobbiamo tenere il nostro paese al sicuro. Vedete quanto sta accadendo in Germania, vedete cosa è accaduto la scorsa notte in Svezia. La Svezia, chi ci potrebbe credere? La Svezia. Stanno avendo problemi che non avrebbero mai pensato», ha detto Trump ad un certo punto del discorso, infilando la Svezia in un elenco di luoghi in cui sono avvenuti attentati, dalla Germania a Bruxelles. Il problema è che in Svezia venerdì notte non è successo proprio nulla, tanto che il governo svedese ha chiesto spiegazioni ufficiali a quello americano. Trump dopo alcune ore ha fatto sapere che si riferiva ad un servizio sul rapporto fra Svezia, migranti e l'aumento della criminalità visto su Fox news, non ad un evento specifico.

L'ironia del web

Una spiegazione che non è bastata a frenare l'ironia di Twitter, dove gli utenti si sono scatenati per tutto il giorno con gli hashtag: da #prayforabba a #JeSuisIkea.