Francia, maiali maltrattati in un mattatoio, il video-denuncia

ROMA - L'associazione animalista L214 ha diffuso un video in cui denuncia maltrattamenti nei confronti di maiali in un mattatoio in Francia. Nelle immagini, girate alcuni mesi fa, si vede un uomo che picchia gli animali con un bastone e li prende anche a calci per spingerli a spostarsi e ad entrare nel macello. I maiali vengono tenuti in pessime condizioni, stipati nelle gabbie, e sono ben visibili le ferite dei maltrattamenti. L'organizzazione, che da sempre si batte per i diritti degli animali, intende denunciare il mattatoio.