G20 di Bonn, il debutto del segretario di Stato Usa Tillerson

BONN - Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson è giunto a Bonn per la sua prima riunione con i ministri degli Esteri del G20 come nuovo rappresentante della diplomazia di Washington nell'amministrazione di Donald Trump. Il futuro delle sanzioni contro la Russia, la guerra in Siria, le relazioni con la Cina, i rapporti con la Nato e l'Unione europea, queste le più importanti questioni sul tappeto che Tillerson dovrà illustrare ai suoi colleghi, ansiosi di conoscere le nuove e definitive linee guida della politica estera statunitense.