Brasile, migliaia di cittadini in piazza a sostegno alla più vasta inchiesta sulla corruzione nella storia del Paese

SAN PAOLO - Migliaia di manifestanti sono scesi all'ora di punta sull'Avenida Paulista, uno dei viali più importanti di San Paolo del Brasile, per esprimere il loro sostegno alla più vasta inchiesta sulla corruzione mai condotta in tutta la storia del Brasile e per denunciare l'atteggiamento del governo che, a loro parere, sembrerebbe intenzionato a voler soffocare lo scandalo.