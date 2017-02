Usa, il Segretario di Stato Tillerson incontra Federica Mogherini

WASHINGTON - Il Segretario di Stato americano, Rex Tillerson ha incontrato a Washington il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, negli Stati Uniti per una serie di appuntamenti istituzionali. Un incontro definito «fruttuoso», dall'Alto rappresentatnte per la politica estera dell'Unione europea. «Ci sono molti dossier su cui l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno interesse a cooperare strettamente - ha detto - c'è stato uno scambio aperto su molti dossier». Tra gli argomenti di cui si è discusso, anche lo sforzo comune nella lotta al terrorismo e le crisi in Siria e Ucraina.