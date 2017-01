Usa, proteste negli aeroporti contro il decreto sull'immigrazione di Trump

NEW YORK - Da Los Angeles a Washington, da New York a San Francisco. Il decreto firmato dal presidente Trump che nega l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette Paesi musulmani e ai rifugiati, soprannominato «muslim ban» ha scatenato un'ondata di proteste spontanee in tutto il Paese. In migliaia hanno manifestato negli aeroporti a sostegno delle persone in arrivo da Siria, Iraq, Sudan, Libia, Yemen, Iran e Somalia rimaste bloccate e a rischio rimpatrio. Negli aeroporti sono arrivati anche gruppi di avvocati che hanno difeso le persone fermate a titolo gratuito.