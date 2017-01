Terrorismo, catturato il killer dell'attentato di Capodanno nella discoteca di Istanbul

ISTANBUL - La polizia turca dopo una lunga e serrata caccia all'uomo ha arrestato il presunto autore dell'attentato della notte di Capodanno contro una discoteca di Istanbul che ha provocato 39 morti. Secondo l'agenzia filo-governativa Anadolu, il sospettato si chiama Abdulgadir Masharipov ed è uzbeko mentre l'agenzia di stampa Dogan ha reso noto che nell'ambito dell'Isis impiegava il nome in codice di Abu Mohammed Khorassani.

Già identificato dall'intelligence

E con questo nome era stato già identificato dai servizi d'intelligence e dalle unità di antiterrorismo della Turchia. Masharipov ha 34 anni e farebbe parte di una cellula asiatica dell'Isis, secondo quanto apparso ai primi di gennaio sulla stampa turca.

Preso in una casa col figlio

L'uomo è stato scoperto con il figlio di quattro anni in un appartamento del quartiere di Esenyurt di Istanbul nel corso di una vasta operazione di polizia. Dopo l'arresto è stata pubblicata dall'agenzia Dogan una foto del sospettato in cui appare con il volto insanguinato mentre viene bloccato da un agente di polizia.