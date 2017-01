30 anni di Erasmus, lo spot della Mogherini che racconta la sua esperienza

ROMA - L'Erasmus festeggia 30 anni e la Commissione europea celebra l'anniversario raccontando la storia di una delle persone che hanno colto l'opportunità di studiare all'estero, acquisendo poi un ruolo di primo piano nelle istituzioni europee: Federica Mogherini. L'attuale Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri racconta il suo Erasmus nel 1997 in Francia, a Aix-en-provence. "E' stata per me la prima vera esperienza di autonomia", commenta Mogherini la cui storia viene affiancata a quella di Pierpaolo Crivellaro, studente italiano che sta facendo la stessa esperienza nella stessa università. L'Erasmus, spiega nel video "è un modo per sviluppare una coscienza europea".