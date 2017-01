Elezioni Germania, il leader della Spd Gabriel vuole sfidare Merkel

BERLINO - Sigmar Gabriel potrebbe sfidare la cancelliera tedesca Angela Merkel alle elezioni nazionali in programma quest'anno in Germania. A scriverlo è il tabloid Bild, che cita fonti del partito socialdemocratico. La decisione di Gabriel, 57 anni, attualmente vice cancelliere, ministro dell'Economia del governo di Grande coalizione e presidente del partito socialdemocratico - secondo il quotidiano tedesco - significa che l'ex presidente del parlamento europeo, Martin Schulz, che ha annunciato l'addio a Bruxelles per tornare in politica interna e forse sfidare Merkel, molto probabilmente prenderà il posto di ministro degli Esteri di Frank-Walter Steinmeier, che a febbraio sarà eletto presidente della Repubblica federale tedesca.

La decisione ufficiale il 29 gennaio

"Siamo felici dell'interesse dei media per l'Spd - ha scritto su Twitter il consiglio direttivo del partito commentando la notizia - ma si tratta solo di congetture. I fatti sono che decideremo il 29 gennaio".

Merkel in vantaggio

Merkel, 62 anni, ha annunciato a novembre la sua decisione di correre per un quarto mandato alle elezioni che dovrebbero tenersi a settembre. Gli ultimi sondaggi danno l'Unione cristiano-democratica di Merkel in vantaggio con circa il 37% di consensi, seguita dai socialdemocratici con circa il 20% e il partito anti-immigrazione, AfD, attorno al 15%.