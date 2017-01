Trump ringrazia la Fiat per i nuovi investimenti negli Usa

DETROIT - Grazie Ford e Fiat: firmato Donald Trump. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha salutato con un tweet la decisione delle due aziende automobilistiche di investire negli Stati Uniti. «Sta finalmente succedendo - ha scritto sul suo profilo Twitter - Fiat Chrysler ha appena annunciato il piano per investire un miliardo di dollari per le fabbriche in Michigan e Ohio, creando 2.000 posti di lavoro. Questo dopo che Ford ha detto, la scorsa settimana, che si ingrandirà in Michigan invece di costruire una fabbrica da un miliardo di dollari in Messico. Grazie Ford & Fiat C!». L'annuncio di Fiat Chrysler è arrivato a margine del salone dell'auto di Detroit.

L'impegno di Fca

«Fca sta ulteriormente dimostrando il suo impegno nel rafforzare la sua base manifatturiera in Usa» ha sottolineato il Gruppo ricordando di aver creato 25.000 posti di lavoro nel Paese dal 2009. Anche Ford ha promesso nei giorni scorsi che non ci sarà delocalizzazione in Messico della produzione. La decisione è arrivata subito dopo le minacce di Trump via social. Il tycoon si era scagliato contro i costruttori che fabbricano modelli in Messico per poi venderli negli Stati Uniti, minacciandoli di introdurre «dazi altissimi» alla dogana. Ford ha rinunciato a un investimento programmato di 1,6 miliardi di dollari.