Trump risponde a Meryl Streep: è solo una tirapiedi di Hillary

ROMA - Donald Trump non ha aspettato a lungo a rispondere a Meryl Streep, che dal palco dei Golden Globes, dopo aver ricevuto il premio alla carriera, ha usato parole molto dure nei suoi confronti, attaccandolo per la sua retorica violenta.

La "battuta" di Trump sul giornalista disabile

Riferendosi a quando il presidente eletto degli Stati Uniti si era messo a imitare un giornalista disabile in campagna elettorale, l'attrice ha detto: "Questo istinto diretto a umiliare, se proviene da una personalità pubblica, da qualcuno di potente, poi filtra nella vita di tutti, perché autorizza tutti a comportarsi in questo stesso modo. La mancanza di rispetto invita al non rispetto. La violenza istiga alla violenza".

"Meryl Streep una delle attrici più sopravvalutate di Hollywood"

E Trump ha affidato a tre tweet la sua replica all'attrice: "Meryl Streep è una delle attrici più sopravvalutate di Hollywood, non mi conosce ma mi attacca dai Golden Globes - ha scritto - è una tirapiedi di Hillary (Clinton) che ha perso alla grande». E sul suo comportamento nei confronti del giornalista, ha aggiunto:

La difesa di Trump

"Per l'ennesima volta ripeto che non ho mai deriso un giornalista disabile, non lo avrei mai fatto, ma l'ho semplicemente mostrato 'strisciante' mentre lui ha completamente alterato una storia vecchia di 16 anni per farmi fare brutta figura. Un altro esempio di pessimo giornalismo!".