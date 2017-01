Il video dell'ultimo discorso di Michelle Obama: la first lady non trattiene le lacrime

WASHINGTON - «Voglio chiudere dicendovi semplicemente grazie. Grazie per ogni cosa che avete fatto per i nostri bambini e il nostro paese. Essere la vostra first lady è stato il più grande onore della mia vita e io spero di avervi reso fieri di me». Non riesce a trattenere le lacrime e la commozione la first lady Michelle Obama in chiusura del suo ultimo discorso alla Casa Bianca. Un discorso, tenuto di fronte alle direttrici e ai direttori dei principali college americani, intenso, in cui ha parlato della bellezza della diversità, rivolgendosi soprattutto ai giovani.

Le parole di Michelle Obama

«La nostra magnifica diversità di religione, di colore, di opinione. Non è una minaccia a quello che siamo, ma ci rende quello che siamo", ha detto. «Quindi non abbiate paura. Avete capito, giovani? Non abbiate paura. State concentrati, determinati, ottimisti, potenti, potenziate voi stessi con una buona educazione. Poi andate fuori e usare questa educazione per costruire un paese all'altezza di promesse sconfinate. Siate da esempio con la speranza, non con la paura».