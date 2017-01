Ecco chi è il nuovo ambasciatore britannico in Ue

ROMA - Sir Tim Barrow è il nuovo ambasciatore del Regno Unito presso l'Unione Europea. Lo ha nominato la premier britannica Theresa May, dopo le dimissioni a sorpresa del suo predecessore, Ivan Rogers, a tre mesi dall'avvio delle trattative con Bruxelles e in polemica con il governo May. Barrow, direttore politico presso il ministero degli Esteri, è stato ambasciatore a Mosca e diplomatico a Bruxelles per due volte. La nomina avviene all'indomani delle dimissioni a sorpresa di Rogers. "Spero che continuerete a opporvi ad argomenti mal fondati e a un pensiero confuso e che non avrete mai paura di dire la verità a chi è al potere", aveva scritto Rogers in una lettera di saluto al personale della rappresentanza britannica, dimettendosi dieci mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo mandato.