Corsa per l'Eliseo: Emmanuel Macron rifiuta l'etichetta di sinistra

ROMA - Due anni e mezzo fa non lo conosceva nessuno, ha solo 38 anni. Emmanuel Macron potrebbe essere la carta a sorpresa nella corsa per diventare il presidente della Francia. Per ora è soprattutto la spina nel fianco della sinistra: l'ex ministro dell'economia di Francois Hollande correrà da solo, rifiuta di partecipare alle primarie socialiste.

Dal 12 al 15% dei voti

Pur continuando a dirsi di sinistra, Macron ufficialmente si ritiene al di sopra delle divisioni politiche tradizionali: "Il mio progetto coinvolge tutti coloro che mi accompagnano fin dall'inizio, il progetto dei progressisti francesi, di sinistra, di centro e di destra." Macron già adesso è accreditato di almeno il 12% dei voti, forse il 15% al primo turno delle presidenziali. Percentuali che, anche se non passerà al ballottaggio, in pratica renderanno impossibile la corsa per i socialisti, che lo accusano di ingratitudine. Le credenziali Macron ce le ha: uscito dalla celebre facoltà di scienze politiche della Sorbona, poi dalla Ena, l'alta scuola dell'amministrazione che forma i quadri francesi; dipendente della banca Rotschild. Non si è mai iscritto al partito socialista ma Francois Hollande lo aveva preso sotto la sua ala protettrice fino a nominarlo ministro.

Liberale in economia

Nella primavera del 2016 ha fondato il suo movimento, En Marche!, in marcia. Un abile manovratore secondo Frédèric Sawicki, ricercatore in scienze politiche: "Ha posizioni economiche molto liberali, aderenti a quella della Confindustria francese». Eppure, chissà che la sua immagine nuova non convinca chi è stanco delle solite facce, come questa simpatizzante: "Credo nella sua capacità di cambiare le cose, con l'energia, la giovinezza, la voglia di lavorare. Da 15 anni non mi occupavo più di politica, ma lui mi dà delle risposte".