La marcia in memoria di Stepan Bandera a Kiev

ROMA - I nazionalisti ucraini hanno festeggiato l'anno nuovo celebrando il loro eroe Stepan Bandera, marciando con le torce accese nelle strade centrali della capitale Kiev.

"Oggi è un giorno sacro per tutti gli ucraini. E' il compleanno di Stepan Bandera, la persona che è considerata come un vero guerriero ucraino dai nostri nemici. Per noi è un giorno sacro", ha detto un manifestante. "Crediamo che un giorno marceremo sulle rovine di Mosca. Tutti noi qui portiamo uniformi con cui abbiamo combattuto. Molti nostri fratelli sono morti. Non perdoneremo mai i russi». Stepan Bandera, morto a Monaco nel 1959, fu il leader dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini e fondatore dell'Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA). Fu internato come prigioniero politico dai nazisti per aver proclamato uno stato ucraino indipendente nel 1941 senza consultare Berlino, poi liberato nel 1944 perché guidasse la resistenza di concerto con le autorità tedesche contro l'occupazione sovietica.