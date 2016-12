Abe a Pearl Harbor, è la prima volta di un presidente giapponese

PEARL HARBOUR - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe è a Pearl Harbor, nell'arcipelago delle Hawaii, teatro 75 anni fa dell'attacco che sconvolse il popolo americano e fece entrare in guerra gli Stati Uniti, per dimostrare "la forza immensa della riconciliazione». Abe e Barack Obama sono fermamente intenzionati a sottolineare pubblicamente la peculiarità dell'alleanza Washington-Tokyo. E' la prima volta che un premier giapponese si reca sul luogo del memoriale alla USS Arizona, costruito agli inizi degli anni Sessanta per rendere omaggio ai 1.177 americani che morirono a seguito dell'attacco a sorpresa giapponese nel dicembre del 1941. Nel ritrovarsi a Pearl Harbor, nel mezzo del Pacifico, sette mesi dopo l'incontro di Hiroshima, Shinzo Abe e Barack Obama vogliono rendere omaggio alle vittime ed esprimere la loro comunità di idee.