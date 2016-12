Dopo Berlino, a Londra strade chiuse intorno a Buckingham Palace

ROMA - Anche a Londra vengono aumentate le misure di sicurezza dopo la strage di Berlino al mercatino di Natale. A partire da oggi sono state chiuse alle auto le strade davanti a Buckingham Palace durante la cerimonia quotidiana del cambio della guardia, un momento che ogni giorno attira folle di turisti fuori dai cancelli della residenza della regina Elisabetta II. Scotland Yard ha spiegato che si tratta di una «precauzione necessaria» per «l'alto profilo dell'evento in un luogo simbolico con una consistente presenza militare e una grande concentrazione di persone». Le chiusure erano già state previste per un periodo di prova di tre mesi, ma sono state anticipate dopo i fatti di Berlino.