Berlino, riaperto il mercatino di Natale della strage

ROMA - Ha riaperto il mercatino di Natale di Breitscheidplatz, ai piedi della Gedaechtniskirche a Berlino ovest, teatro dell'attacco terroristico del 19 dicembre, in seguito al quale hanno perso la vita 12 persone. Gli stand che vendono vin brulé, salsicce, giocattoli e decorazioni stagionali hanno aperto alle 11, ma la sezione in cui il camion ha falciato i visitatori, lasciando una striscia insanguinata attraverso il mercato, è rimasta vuota. Vietate le luminarie e gli eventi musicali in segno di rispetto. Con un tweet questa mattina la polizia di Berlino ha scritto: "La piazza è stata restituita alla popolazione".