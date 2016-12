Attentato a Berlino, Trump: basta musulmani, avevo ragione al 100%

WASHINGTON - Donald Trump non ha dubbi: il presunto attacco terroristico che lunedì 19 dicembre ha colpito un mercatino di natale a Berlino dimostra come la sua linea dura sul terrorismo e l'immigrazione sia "corretta al 100%». "Questo è un attacco all'umanità che deve essere fermato", ha detto il presidente americano eletto che si è indirettamente vantato delle proposte fatte per proteggere la nazione». Conoscete i miei piani da tempo ed è stato dimostrato che avevo ragione, avevo ragione al 100%». Durante le primarie Trump aveva proposto il divieto a tutti i musulmani di mettere piede negli Stati Uniti; successivamente ha proposto un "controllo estremo" che renderebbe ancora più stringente lo screening degli immigrati provenienti da certe nazioni.