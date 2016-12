Attentato di Berlino: tutto quello che sappiamo finora

Ieri sera quanto accaduto nel centro della capitale tedesca non è stato frutto di un incidente, ma un «attentato con finalità terroristiche» come confermato dal ministero dell’Interno tedesco.

La polizia ha arrestato un uomo, un pakistano a circa 2 chilometri di distanza dal camion, nel parco Tiergarten. Il richiedente asilo è stato fermato dopo essere stato inseguito da un testimone che lo ha bloccato e ha chiamato la polizia. Dopo alcune ore però il presidente della polizia di Berlino, Klaus Kandt, ha confermato in una conferenza stampa di «non poter dire che l’uomo arrestato ieri sia l’autista» del camion e ha aggiunto: «Le indagini sono ancora in corso, abbiamo diverse possibilità per verificare le tracce di Dna o della presenza di polvere da sparo». Il pakistano è entrato in Germania il 31 dicembre scorso e ha vissuto a Berlino da febbraio. Il suo nome non è fra quelli schedati dall'antiterrorismo tedesca.