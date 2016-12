Berlino, Merkel dopo la strage: se è stato un richiedente asilo, sarà difficile da tollerare

ROMA - Visibilmente provata e con indosso una giacca nera a lutto, la cancelliera tedesca Angela Merkel è intervenuta in conferenza stampa il giorno dopo la strage al mercatino di Natale a Berlino, confermando che si tratta di un attentato terroristico: «In questo momento dobbiamo partire dal presupposto che si tratta di un attentato». Sul presunto attentatore, un pachistano di 23 anni, ha aggiunto: «So che per noi tutti sarebbe particolarmente difficile da tollerare se si confermasse che a compiere questo atto è stata una persona che ha chiesto protezione e asilo in Germania».