Berlino, il pachistano arrestato non è l'autore della strage. Il vero attentatore in fuga

ROMA - La polizia di Berlino ha messo in dubbio che Naved B., 23enne richiedente asilo di origini pachistane, sia l'autore della strage al mercatino di Natale di Charlottenburg. Il presunto attentatore arrestato a Berlino - scrive Der Spiegel online - "forse" non avrebbe commesso l'attentato sulla Breitscheidplatz. "Di fatto - ha spiegato il presidente della polizia Klaus Kandt - non è certo che lui fosse alla guida" del tir. La persona arrestata, ha affermato il ministro dell'Interno Thomas de Maizière, nega tutto: "Nega i fatti. L'inchiesta va avanti in modo aperto». Per la Welt online, il pachistano arrestato non è l'autista della strage. Il vero attentatore sarebbe in fuga e ancora armato. Ma non ci sarebbero dubbi, invece, sul fatto che il massacro al mercatino di Natale sia stato un attacco terroristico. "Nel frattempo non ci sono più dubbi che il terribile incidente avvenuto ieri sera sia stato un attentato", ha concluso de Maiziere.