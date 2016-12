Putin attacca: ambasciatore russo ucciso per sabotare la pace in Siria

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia, avvenuto ad Ankara, una provocazione con l'obiettivo di sabotare il riavvicinamento tra Mosca e Ankara e gli sforzi per raggiungere la pace in Siria. "Il crimine che è stato commesso è senza alcun dubbio una provocazione diretta a sabotare la normalizzazione delle relazioni russo-turche e il processo di pace in Siria, attivamente portato avanti da Russia, Turchia e Iran", ha dichiarato Putin alla televisione russa. "Ci può essere una sola risposta a questo attentato, incrementare la lotta contro il terrorismo e farlo percepire ai banditi che lo sostengono", ha concluso il presidente russo.