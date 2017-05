Putin: Pronto a «sviluppare lotta antiterrorismo» con Londra

ROMA - Il presidente russo Vladimir Putin si è detto pronto a «sviluppare la lotta antiterrorismo» con Londra dopo l'attentato «disumano» di ieri sera a Manchester, che ha fatto almeno 22 morti e 59 feriti.

Macron: Sgomento e costernazione per attentato

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso il suo «sgomento» e la sua «costernazione» per la strage avvenuta ieri sera alla Manchester Arena e che ha causato la morte di 22 persone, tra cui anche bambini. Il presidente francese, ha reso noto l'Eliseo, parlerà con la premier britannica Theresa May.

Le foto di alcune vittime della strage di Manchester (© ANSA)

Gentiloni: Italia unita a popolo e governo britannico

«L'Italia si unisce al popolo e al governo britannici. I nostri pensieri alle vittime dell'attacco di #Manchester e alle loro famiglie». Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.