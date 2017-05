Manchester, tutto quello che sappiamo finora sull'attacco al concerto di Ariana Grande

MANCHESTER - Sarebbe dovuta essere una serata di gioia e di spensieratezza, trascorsa sulle note della pop star 23enne Ariana Grande, e si è trasformata in tragedia. Verso le 22.30 una forte esplosione, e poi il panico. Morti, feriti: la polizia ha subito cominciato a seguire la pista del terrorismo. Ariana Grande è rimasta illesa, ma ha subito fatto sapere dal suo portavoce di essere profondamente triste per quanto accaduto: «Sono spezzata. Dal profondo del mio cuore, sono così dispiaciuta, non ho parole». L'episodio è trattato come un fatto di terrorismo e le indagini sono state affidate alla North west Counter terrorism unit. Una pista investigativa, riportata dalla Cnn, indica l'azione di un kamikaze che sarebbe già stato identificato. Il bilancio delle vittime è di 22 morti e almeno 59 feriti, di cui moltissimi sarebbero adolescenti.

Indagini

La polizia britannica considera quanto accaduto ieri sera alla Manchester Arena «un atto di terrorismo», ma per ora è prudente, in attesa di avere «un quadro più preciso» dalle indagini. Il capo della Great Manchester Police, Ian Hopkins ha rilasciato una dichiarazione notturna ai media, senza confermare per ora l'ipotesi di un'azione terroristica suicida avanzata da funzionari Usa e limitandosi a ribadire il bilancio, che in quel momento era di almeno 19 morti e «circa 50» feriti. Hopkins ha invitato quindi la popolazione a rimanere vigile, ha assicurato il massimo impegno investigativo in collaborazione «con le agenzie d'intelligence» e ogni sforzo per assistere i feriti e le famiglie delle vittime e ha reso noto un numero di emergenza per ottenere informazioni. Alcune indiscrezioni nel corso della nottata hanno parlato di due ordigni sincronizzati. L'attentatore sarebbe morto nel far esplodere l'ordigno: L'attentatore, posso confermarlo, è morto all'Arena. Riteniamo che fosse in possesso di un ordigno improvvisato, che ha detonato, causando questa atrocità». Hopkins ha confermato che la polizia ha dispiegato «numerose risorse» per l'inchiesta e la gestione della sicurezza, dopo quello che ha definito «l'incidente più orribile mai avuto nella Grande Manchester». Più di 400 agenti sono intervenuti subito dopo l'esplosione e durante tutta la notte, ha aggiunto. «La nostra priorità è lavorare con l'antiterrorismo nazionale e con i servizi di intelligence britannici per accertare tutti i dettagli sull'individuo che ha compiuto questo attacco», ha precisato Hopkins. «I terroristi non ci abbatteranno, nessuno ci dividerà, continueremo a lavorare tutti insieme per combattere questo tipo di attacchi», ha insistito il capo della polizia, invitando tutti i cittadini britannici a «restare vigili e attenti». «Se qualcuno ha delle informazioni, avverta immediatamente la polizia», ha aggiunto.

Testimonianze

I giovanissimi fan di Ariana Grande e i loro genitori che le aspettavano fuori dalla Manchester Arena hanno descritto scene di panico dopo l'esplosione nel foyer ieri sera, che ha ucciso 19 persone ferendone almeno 59. «Ho sentito questo enorme scoppio e tutti hanno cominciato a correre verso di noi urlando e piangendo. Tutti ci calpestavano cercando di uscire» ha raccontato Jessica, che era al concerto, alla BBC radio. Jessica era le tra le 21mila persone che aveva appena assistito al concerto della pop star americana, particolarmente amata da teenager e bambini. «Era il panico ovunque» ha detto a Sky News Isabel Hodgins, un'attrice che era concerto. «Il corridoio era pieno, puzzava di bruciato, c'era moltissimo fumo». Elena Semino, che aspettava la figlia 17enne ed è rimasta ferita, ha detto al Guardian: «ho sentito calore sul collo e quando ho guardato in su c'erano corpi ovunque». Semino ha detto che era accanto alla biglietteria quando è avvenuta l'esplosione. Cheryl McDonald, che era con la figlia di nove anni, ha detto a Sky: «non ho mai avuto tanta paura in vita mia, mia figlia è sscioccata. McDonald ha descritto una scena "devastante", in un'arena "piena di bambini».

DIsperazione

Gary Walker, che aspettava le figlie ed è stato colpito da una scheggia alla gamba, ha detto di essere stato a pochi metri dall'esplosione. «Qualcuno è passato dalla porta e poi bang» ha detto Walker, la cui moglie è stata ferita allo stomaco, alla BBC radio. La figlia Abigail ha detto: «Ho dovuto assicurarmi di avere con me mia sorella, l'ho presa e l'ho tirata via forte. Tutti correvano e piangevano. E' stato assolutamente terrificante». Emma Johnson, che con il marito era all'arena per prendere le figlie di 15 e 17 anni, ha detto che l'esplosione è avvenuta «certamente» nel foyer. «Eravamo in cima alle scale e il vetro è esploso. Tutto l'edificio ha tremato. Ovviamente siamo corsi e abbiamo cercato le nostre figlie che fortunatamente erano sane e salve» ha detto alla Bbc.

Sospensione della campagna elettorale

Il primo ministro conservatore Theresa May e il suo rivale laburista Jeremy Corbyn hanno deciso di sospendere la loro campagna per le elezioni legislative dell'8 giugno, dopo l'attacco terroristico di ieri sera a Manchester, che ha fatto almeno 19 morti e 59 feriti. May e Corbyn hanno deciso di «sospendere fino a nuovo ordine» la campagna elettorale a causa dell'attacco, ha detto lo stesso leader del Partito laburista, citato dall'agenzia Press Association.

Le reazioni dei leader politici, da Macron a Putin a Gentiloni

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso il suo «sgomento» e la sua «costernazione» per la strage avvenuta ieri sera alla Manchester Arena e che ha causato la morte di 22 persone, tra cui anche bambini. Il presidente francese, ha reso noto l'Eliseo, parlerà con la premier britannica Theresa May. Il presidente russo Vladimir Putin si è detto pronto a «sviluppare la lotta antiterrorismo» con Londra dopo l'attentato «disumano» di ieri sera a Manchester, che ha fatto almeno 22 morti e 59 feriti.«L'Italia si unisce al popolo e al governo britannici. I nostri pensieri alle vittime dell'attacco di #Manchester e alle loro famiglie», ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. «Seminare la morte in un concerto, tra giovanissimi, mentre dovrebbe regnare la musica. Ciò che è accaduto a Manchester spezza il cuore. Una preghiera e un pensiero per le vittime e per quei genitori, per quelle famiglie devastate da un dolore che inizia oggi e non avrà più fine». E' quanto scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi che su Instagram pubblica una foto della bandiera inglese con la scritta «our thoughts are with Manchester».