Manchester, kamikaze al concerto di Ariana Grande: 22 morti, anche bambini

MANCHESTER - E' di «22 morti accertati, tra cui alcuni bambini, e di 59 feriti» l'ultimo bilancio della strage di ieri sera a Manchester, al concerto della pop star Ariana Grande. Lo ha confermato il capo della polizia Ian Hopkins, spiegando che l'esplosione alla Manchester Arena è stata provocata da un «attentatore morto suicida». «Stiamo facendo tutto il possibile per sostenere i feriti, che sono stati trattati in otto ospedali» in città.

«Abbiamo trattato questo problema come un attacco terroristico e crediamo che sia stato condotto condotto da un uomo: la priorità è stabilire se ha agito da solo o come parte di una rete», ha spiegato Hopkins. «L'attentatore, posso confermarlo, è morto all'Arena. Riteniamo che fosse in possesso di un ordigno improvvisato, che ha detonato, causando questa atrocità».

Restare vigili e attenti

Hopkins ha confermato che la polizia ha dispiegato «numerose risorse» per l'inchiesta e la gestione della sicurezza, dopo quello che ha definito «l'incidente più orribile mai avuto nella Grande Manchester». Più di 400 agenti sono intervenuti subito dopo l'esplosione e durante tutta la notte, ha aggiunto. «La nostra priorità è lavorare con l'antiterrorismo nazionale e con i servizi di intelligence britannici per accertare tutti i dettagli sull'individuo che ha compiuto questo attacco», ha precisato Hopkins.

«I terroristi non ci abbatteranno, nessuno ci dividerà, continueremo a lavorare tutti insieme per combattere questo tipo di attacchi», ha insistito il capo della polizia, invitando tutti i cittadini britannici a «restare vigili e attenti». «Se qualcuno ha delle informazioni, avverta immediatamente la polizia», ha aggiunto.

Poliziotti inglesi sul luogo dell'attentato (© ANSA)

Evacuata stazione Victoria di Londra, pacco sospetto

La stazione degli autobus di Victoria, nel centro di Londra, è stata evacuata e isolata dalla polizia a seguito del ritrovamento di un pacco sospetto. Lo riferiscono i media britannici.

May e Corbyn concordi: Stop campagna elettorale

Il primo ministro conservatore Theresa May e il suo rivale laburista Jeremy Corbyn hanno deciso di sospendere la loro campagna per le elezioni legislative dell'8 giugno, dopo l'attacco terroristico di ieri sera a Manchester, che ha fatto almeno 19 morti e 59 feriti. May e Corbyn hanno deciso di «sospendere fino a nuovo ordine» la campagna elettorale a causa dell'attacco, ha detto lo stesso leader del Partito laburista, citato dall'agenzia Press Association.