Il «Russiagate» colpisce un funzionario alla Casa Bianca

NEW YORK - Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump con la moglie Melania è arrivato a Riad, in Arabia saudita per la prima tappa del suo primo viaggio di Stato all'estero, a Washington il cosiddetto Russiagate, l'inchiesta sui presunti legami tra la campagna elettorale di Trump e funzionari russi, colpisce un membro attuale della Casa Bianca. Lo riferisce il Washington post che non fa nomi ma lascia intendere che si tratta di un consigliere di alto livello, molto vicino a Trump.

I sospetti sono subito ricaduti sul genero del presidente, Jared Kushner, marito della figlia Ivanka.

Più minacciosa l'ombra dell'impeachment

Tutto questo mentre il New York Times scrive che il presidente avrebbe detto ai russi, accolti nello Studio Ovale il 10 maggio, ossia il giorno successivo del licenziamento del capo dell'FBI, che eliminando James Comey veniva meno la pressione su di lui.

All'orizzonte, dunque, sembra profilarsi in maniera sempre più minacciosa l'ombra dell'impeachment, che pure Trump definisce un'«ipotesi ridicola». Il presidente americano, infatti, continua a fare buon viso a cattivo gioco e dall'Arabia saudita rilancia la sua politica estera, fatta di partnership strategiche e relazioni commerciali ed economiche, lanciando segnali chiari a Paesi come l'Iran, principale rivale nell'area su cui l'America trumpista sta cercando di espandere la propria influenza.

Trump è atteso anche in Italia per il G7 di Taormina e per l'incontro con papa Francesco e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Ex direttore FBI Comey testimonierà al Congresso

James Comey, l'ex direttore dell'Fbi licenziato dal presidente Donald Trump, ha accettato di testimoniare al Congresso sulle presunte interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016: lo ha annunciato la Commissione servizi del Senato statunitense.

«Comey merita l'opportunità di raccontare la sua versione dei fatti, e il popolo americano merita l'opportunità di ascoltarla», ha sottolineato il principale esponente Democratico della Commissione, Mark Warner. Non è ancora stata fissata alcuna data per l'audizione, che dovrebbe tenersi tuttavia dopo il 29 maggio.