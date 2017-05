La Grecia paralizzata dallo sciopero mentre il Parlamento approva l'ennesimo piano a base di austerity

ATENE - Ancora austerity, ancora scioperi e manifestazioni. E' un mercoledì nero per la Grecia: 24 ore di sciopero generale, mentre il Parlamento sta discutendo delle nuove misure di rigore economico richieste dai creditori. La seduta dell'Assemblea è iniziata ieri, con l'approvazione delle nuove misure, e prosegue quest'oggi, con l'analisi degli articoli separati. Il dossier sul nuovo pacchetto di austerity conta 940 pagine.

Lo sciopero

Lo sciopero, convocato dai sindacati del settore pubblico e privato, toccherà principalmente i trasporti pubblici ad Atene: metro, bus, tram saranno a singhiozzo per tutta la giornata di oggi. I collegamenti marittimi fra le isole subiscono disagi già da ieri per lo sciopero di 48 ore dei marittimi. Molti voli, soprattutto interni sono stati annullati, mentre i voli internazionali hanno subito cambiamenti di orario per lo sciopero dei controllori di volo. Chiuse le scuole, mentre gli ospedali funzionano solo per i servizi di base e le emergenze. Ad Atene oggi sono previste diverse manifestazioni.

Il piano del Governo

Il governo di Alexis Tsipras ha varato un piano, dettato da Ue e Fmi, con nuove misure di rigore per un totale di 4,9 miliardi di euro, che dovrebbero essere applicate tra il 2018 e il 2021, vale a dire subito dopo la fine del programma di risanamento in corso. Questi provvedimenti prevedono ulteriori tagli alle pensioni e nuovi aumenti di imposte. Con questo piano, che dovrebbe essere adottato dal Parlamento entro venerdì, il governo di Atene spera di poter aprire la trattativa per una ristrutturazione del debito greco, pari al 179% del pil, durante la riunione dei ministri delle Finanze dell'eurozona il 22 maggio.

(fonte afp)