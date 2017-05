Brigitte Macron, la nuova «Premier dame»

PARIGI - Elegante, bionda, occhi blu, Brigitte Trogneux, 64 anni, con l'insediamento del 39enne marito Emmanuel Macron domenica all'Eliseo, diventerà ufficialmente la nuova premier dame di Francia. Ormai un volto conosciuto dai più, Brigitte è stata una presenza costante ma discreta nella ascesa politica del giovane marito fino al trionfo finale delle presidenziali. Come ammesso dallo stesso fondatore di En Marche!. «Brigitte, senza la quale non sarei quello che sono»: ha esclamato la sera della vittoria del primo turno dello scrutinio, dopo essere salito sul palco insieme a lei, mano nella mano e aver deliziato gli astanti con un casto bacio. «Brigitte, Brigitte!», era stato il grido di risposta dei numerosi fan. Molti l'hanno definita la sua più fedele alleata nella conquista del potere.

Sempre abbronzata, amante della mise pantaloni attillati/tacchi alti, Brigitte, sette volte nonna, sa che la differenza d'età alimenta i pettegolezzi. Preferisce riderne: «Bisogna che Emmanuel sia eletto quest'anno altrimenti mi immaginate fra cinque anni!», ha dichiarato tempo fa. Nata ad Amiens, in una famiglia in vista proprietaria di una rinomata pasticceria, Brigitte sembrava destinata ad una esistenza più conforme alle regole.

Quando incontra Emmanuel all'inizio degli anni '90, è sposata ed è madre di tre figli, ha 39 anni, insegna francese e teatro in un liceo. Ma fin dai primi incontri con Emmanuel, allora 15enne, rimane «completamente affascinata» dalla sua intelligenza. L'anno successivo, Macron sfida i tabù e le dichiara la sua passione. «Emmanuel mi disse: 'qualunque cosa faccia, io la sposerò!», ha raccontato. «Poco a poco ho vinto tutte le mie resistenze», ha poi ammesso. Nella città di provincia, la liason fra la prof e l'allievo non viene vista di buon occhio, ma Brigitte non si fa intimidire. Nel 2006 lascia il marito e l'anno seguente sposa Emmanuel Macron. Lo raggiunge a Parigi dove va a insegnare in un liceo privato.

Il Premier francese, Emmanuel Macron (© ANSA)

Emmanuel e Brigitte, una coppia «affiatata» e «complice», affermano gli amici. Ma che «Premiere dame» sarà Brigitte Macron?. Discreta e impegnata e come sempre accanto al suo Emmanuel, pronta a difenderlo e a proteggerlo. Ma anche preoccupata, almeno stando ad un amico, che la vita all'Eliseo possa mettere a dura prova il loro amore.

Quasi tutti sono pronti a giurare che Brigitte si impegnerà sicuramente nella vita pubblica, tanto più che il marito ha promesso di mettere mano ad uno «statuto» per conferire un ruolo più ufficiale alla donna che ha il delicato compito di condividere la vita con il capo dello Stato francese. «Si occuperà del sociale, dell'istruzione, dell'handicap e di cultura: il suo mondo», scriveva il 27 aprile Paris Match. Ma questi impegni li eserciterà in maniera discreta. Brigitte Macron «non ama i riflettori», assicurava giorni fa François Patriat, senatore ex Ps e macronista della prima ora.

Poi, ha già detto che continuerà a stare vicino e a proteggere il marito, di 24 anni più giovane. Invitato ad una trasmissione televisiva, fra i due turni delle presidenzali, Christophe Castaner, portavoce di Emmanuel Macron, diceva a tale proposito: "E' uno degli elementi di stabilità di Emmanuel Macron candidato, non dubito che sarà parte di questa stabilità anche quando sarà presidente".

Ma secondo Philippe Besson, scrittore e amico della stessa Brigitte, la prospettiva di diventare «Première dame» in realtà la preoccupa un pò: «Sa che poche mogli di presidente sono state felici e che le coppie sopravvivono raramente all'Eliseo - ha detto, spiegando i timori della vigilia per Brigitte, ora davvero Première Dame - Lei è una che se l'è conquistata la sua felicità e teme tutto ciò che rischia di comprometterla».

(con fonte Askanews)