Parigi, Gare du Nord evacuata: forze speciali in azione

PARIGI - La Gare du Nord, la più grande stazione di Parigi, è stata evacuata in una maxi operazione di polizia. Al momento non si hanno ulteriori dettagli con la Prefettura di Parigi che parla solo di un'operazione di "verifica». L'annuncio viene dato in un asciutto tweet. Secondo testimoni il piazzale della stazione è stato chiuso e gli ingressi della metro sono presidiati dagli agenti. Qualche minuto fa sono arrivati i furgoni della Bri, le forze speciali di sicurezza.

#GareduNord Intervention des services de police pour vérifications — Préfecture de police (@prefpolice) 8 maggio 2017