Germania, batosta per Schulz in Schleswig-Holstein. Vince ancora la Cdu della Merkel

BERLINO - Avrebbe dovuto ridare vigore e credibilità ai socialisti tedeschi, e invece, a giudicare dal risultato locale appena registrato, la candidatura di Martin Schulz assomiglia più a un flop. Chi ha colpa della sua sconfitta? Giocano con le parole questa mattina i media tedeschi (in tedesco Schulz è quasi uguale a Schuld, cioè colpa) nel commentare il risultato del voto nel piccolo Land dello Schleswig-Holstein dove la Cdu guidata da un giovane e quasi sconosciuto politico, il 43enne Daniel Guenther, ha sbaragliato la Spd del governatore uscente Torsten Albig.

Un'importanza simbolica in vista del 24 settembre

Al di là del risultato regionale, questo voto - il penultimo test elettorale prima di quello di domenica prossima nel più popoloso Land tedesco, il Nordreno Westfalia - ha un'importanza simbolica fondamentale in vista dell'appuntamento con le legislative del 24 settembre: segna un punto importantissimo a favore di Angela Merkel, candidata per un quinto mandato alla cancelleria tedesca, e conferma, dopo il voto nel Saarland, che il cosiddetto «effetto Schulz» è tutto tranne che una realtà. Tanto che lo Spiegel, nel commentare il voto, titola su una foto del candidato socialdemocratico alla cancelleria tedesca: «Lo salvi chi può».

I risultati

I risultati nello Schleswig-Holstein vedono la Cdu al 32%, la Spd che perde 3 punti al 27,2%, terza forza i Verdi al 12,9%, seguiti dalla Fdp all'11,5%; con il 5,9% anche l'AfD entra nel parlamento regionale. Resta fuori la Linke, sotto la soglia del 5%, mentre entra il partito della minoranza danese SSW con il 3,3% (esentato dalla soglia). La partecipazione si è fermata al 64,2%. Il prossimo governo di Kiel potrebbe quindi essere una coalizione a guida Cdu con i Verdi e l'Fdp, i liberaldmemocratici.

Delusione

Pochi minuti dopo la chiusura delle urne nello Schleswig-Holstein , il candidato socialdemocratico alla cancelleria tedesca ha riconosciuto la sconfitta del suo partito, la Spd. «Sono deluso», ha detto il leader socialdemocratico. Anche il governatore uscente Martin Albig, ha parlato di un «giorno amaro per il mio governo, un giorno amaro per me».