Macron presidente della Francia: «Difenderò il destino comune dell'Europa»

PARIGI - Emmanuel Macron è il nuovo presidente della Francia e l'Unione europea tira un sospiro di sollievo. I risultati dello spoglio arriveranno più tardi, ma gli exit poll pubblicati alla chiusura delle urne del ballottaggio per le presidenziali non lasciano dubbi: il candidato di EnMarche! Ottiene tra il 65,5% e il 66,1% dei voti, mentre Marine Le Pen si ferma tra il 33,9% e il 34,5%,

Per la Francia «una nuova pagina della nostra storia si apre stasera», è stata la prima dichiarazione dell'ottavo presidente della Repubblica francese, che ha detto «voglio che sia quella della speranza, della fiducia ritrovati».

Le Pen: «Per noi risultato storico»

La candidata del Front National ha subito ammesso la sconfitta. «Ho chiamato Macron, con cui mi sono calorosamente congratulata» e «a cui auguro successo», ha detto Marine Le Pen, in un discorso tenuto poco dopo la diffusione degli exit poll, definendo quello di stasera un «risultato massiccio e storico» per il suo partito. Le Pen guarda già alle legislative di giugno: siamo «la prima forza di opposizione mentre gli altri partiti politici hanno perso credibilità e si sono screditati», ha affermato. Ora le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale: «Sarò alla testa di questa battaglia per difendere l'indipendenza, la libertà, la prosperità della Francia», ha dichiarato Le Pen, «propongo di trasformare il movimento in una nuova forza politica, necessaria per risollevare il Paese». La leader del Fn ha poi invitato «tutti i patrioti a unirsi a noi per questa lotta decisiva che comincia fin da questa sera e che sarà decisiva nei prossimi mesi».

Macron eletto presidente, festeggiamenti per le strade di Parigi (© ANSA)

Astensione sopra il 25%

Bassa l'affluenza, a conferma della grande difficoltà di parte dei grandi partiti assenti al ballottaggio - a cominciare dall'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon - a votare «l'ex banchiere» Macron. Gli istituti demoscopici stimano l'astensionismo sopra al 25%.

Ma intanto in Europa si festeggia per la vittoria di Macron, a cominciare dall'Italia, dove il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha twittato: «Evviva #Macron presidente. Una speranza si aggira per l'Europa». «Emmanuel Macron ha vinto. Brinda la Francia e chi crede nell'Europa, nel libero mercato, nella solidarietà. Lo aspettiamo a Taormina al G7», ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Angelino Alfano.

Merkel: «I francesi hanno scelto un futuro europeo»

La vittoria di Macron è «una vittoria per un'Europa forte e unita», ha detto il portavoce della Cancelliera tedesca Angela Merkel. I francesi hanno fatto la scelta per un «futuro europeo», ha affermato, felicitandosi, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. «Lieto che i francesi abbiano scelto un futuro europeo», ha dichiarato Juncker sul web, mentre il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, si è compiaciuto per la decisione dei francesi a favore di «la Liberté, l'Egalité, la Fraternité».

Anche la premier britannica Theresa May ha fatto subito le congratulazioni a Macron, senza parlare di Europa.«La Francia è uno dei nostri più stretti alleati e aspettiamo il momento di lavorare con il nuovo presidente su un ampio ventaglio di priorità condivise», ha detto un portavoce di Downing Street.