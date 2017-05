Francia, exit poll: Macron eletto presidente con oltre il 65%. Le Pen ammette la sconfitta

PARIGI - Secondo i primi exit poll, Emmanuel Macron è eletto presidente della Francia con un risultato tra il 65,5% e il 66,1% dei voti, mentre Marine Le Pen si ferma tra il 33,9% e il 34,5%, secondo le stime degli istituti Ifop e Harris Interactive. Il candidato centrista e leader di En Marche! diventa l'ottavo presidente della Quinta Repubblica con una vittoria molto netta sulla candidata del Front National, la cui precisa portata deve essere definita tuttavia dai risultati reali.

Delusione dei lepenisti

Al Chalet du Lac, locale nell'Est di Parigi dove la candidata del Front National Marine Le Pen ha organizzato la serata elettorale dopo il ballottaggio per la presidenza, alla notizia dei primi exit poll che danno il centrista Emmanuel Macron ampiamente vincente, i sostenitori della candidata del Front national hanno intonato la Marsigliese. L'astensione dalle urne è stata altissima per questo secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia, attorno al 25,3%. Solo nel 1969 l'affluenza ai seggi era stata così bassa, quando ad affrontarsi erano Georges Pompidou e Alain Poher.

Le Pen ammette sconfitta

Telefonata «breve e cordiale» tra la leader del Front National e il centrista Emmanuel Macron dopo la notizia dell'ampia vittoria del candidato di EnMarche!. Secondo i primi exit polls. Lo ha riferito l'entourage di Macron. Marine Le Pen ha ammesso la sconfitta al ballottaggio per le presidenziali francesi. «Ho chiamato Macron, a cui auguro successo», ha detto, in un discorso tenuto poco dopo la diffusione degli exit poll che danno il candidato centrista Emmanuel Macron eletto con oltre il 65% dei voti. «Ringrazio i milioni di francesi che mi hanno votata e tutti i militanti», ha detto la leader del Front National, che ha parlato di «risultato massiccio e storico» che ha fatto del Front Natonal «la prima forza di opposizione» mentre gli altri partiti politici hanno perso credibilità e si sono screditati".

(fonte afp)