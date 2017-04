Francia, sondaggio: Macron in calo, Le Pen sempre più su

PARIGI - Emmanuel Macron, pur con un calo di quattro punti percentuali, resta il personaggio politico che gode del maggior sostegno presso l'opinione pubblica francese e mantiene un netto vantaggio sulla sua rivale per elezioni presidenziali del 6 maggio, Marine Le Pen, che riesce comunque ad aumentare la sua popolarità di quattro punti percentuali. Lo rivela un sondaggio Odoxa diffuso stamani. Con il 41% di giudizi favorevoli, il candidato di En Marche! All'Eliseo, supera Jean-Luc Mélenchon, al 38% con un calo di due punti, Alain Juppé (37%, +1) e la candidata del Front national (33%, +4).

Esecutivo in carica

Quanto all'esecutivo in carica, il presidente François Hollande guadagna un punto, pur restando a un livello di popolarità bassissismo, 22%, e il premier Bernard Cazeneuve ne perde tre al 39%, secondo il sondaggio compilato per L'Express, la stampa regionale francese e France Inter.

Non tutti soddisfatti

Solo il 41% degli interpellati si dice «soddisfatto» dell'esito del primo turno delle presidenziali, mentre il 59% è di opinione contraria. Il 30% dei simpatizzanti della sinistra si dichiara soddisfatto, il 24% di chi vota a destra e il 77% dei sostenitori dell'estrema destra del Front national.