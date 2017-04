Macron: «Oggi voltata pagina della politica francese»

PARIGI - Emmanuel Macron ha dichiarato alla France Presse: «Oggi abbiamo chiaramente voltato una pagina della vita politica francese». Secondo le stime al termine del primo turno delle presidenziali francesi, il leader di En Marche! andrà al ballottaggio il 7 maggio contro l'esponente dell'estrema destra, Marine Le Pen.

«I francesi hanno espresso il loro desiderio di rinnovamento. La nostra logica è ormai quella di unire (il popolo francese, ndr) in vista delle elezioni legislative», ha proseguito il leader centrista nella dichiarazione inviata alla France Presse.

Ministro esteri Ayrault invita a votare per Macron

Il ministro degli Esteri francese, il socialista Jean-Marc Ayrault, ha invitato a votare per Emmanuel Macron al secondo turno delle presidenziali francesi: «Una scelta chiara: tutta la sinistra, tutti i repubblicani devono mobilitarsi per votare per Macron, per la Francia, la Repubblica, l'Europa», ha affermato il ministro sul suo account Twitter.

Lo sconfitto socialista Hamon: «Votate per Macron»

Il candidato socialista Benoit Hamon, sconfitto al primo turno delle presidenziali francesi, ha invitato i suoi sostenitori a votare al ballottaggio per Emmanuel Macron, «contro l'estrema destra di Marin Le Pen».

Il candidato socialista, che secondo le prime stime ha raccolto tra il 6 e il 7% dei voti, ha riconosciuto una «sanzione storica» con l'eliminazione del Partito socialista al primo turno delle elezioni presidenziali, ma ha voluto sottolineare che «la sinistra non è morta» e che «la lotta continua».