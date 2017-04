Francia, exit poll diffusi dai media belgi: testa a testa Macron-Le Pen

PARIGI - Secondo i primi exit poll diffusi dai alcuni siti di informazione online belgi come Rtbf e La Libre Belgique, il candidato centrista Emamanuel Macron sarebbe in testa al primo turno delle presidenziali con il 24% delle preferenze, seguito da Marine Le Pen con il 22%, poi Francois Fillon conil 20,5% e infine Jean Luc Mélenchon con il 18%. Quest'ultimo sarebbe in testa nei Territori d'Oltremare, Macron inveece in vantaggio in Nordamerica. I siti precisano che si tratta solo di sondaggi all'uscita dei seggi e non di proiezioni in base allo spoglio reale di voti.

Alle 17 affluenza in calo: 69,42%

L'affluenza al voto per il primo turno delle presidenziali francesi è in calo di un punto percentuale alle 17 rispetto al 2012: il 69,42% invece del 70,59%.

I dati forniti dal ministero degli Interni registrano quindi un lieve calo rispetto al primo turno del 2012, che aveva raggiunto uno dei livelli più alti degli ultimi 40 anni.

L'affluenza complessiva al primo turno del 2012 era stato del 79,48%. I cittadini della Francia metropolitana hanno tempo fino alle 19 per recarsi alle urne, a Parigi e nelle città più grandi fino alle 20, quando saranno diffusi i primi exit poll.

Trump: «Elezioni molto interessanti»

Le elezioni in corso in Francia "sono molto interessanti». Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.